Calciomercato Roma, Dybala-Napoli e quelle due condizioni che cambiano tutto

Calciomercato Roma, il Napoli fa sul serio per Paulo Dybala e prova a sfruttare a proprio vantaggio l’impasse.

Il futuro di Paulo Dybala sta tenendo con il fiato sospeso diverse tifoserie, soprattutto in Italia, in fermento per la decisione della Joya, che non ha ancora sciolto definitivamente le riserve. Fino a poche settimane fa, l’Inter sembrava aver messo la freccia per l’attaccante argentino, ma l’operazione Lukaku ha chiaramente indotto i nerazzurri ad ulteriori valutazione.

Stasi che ha favorito non solo la Roma – Mourinho starebbe spingendo proprio per provare a trovare il bandolo della matassa con l’attaccante argentino, che nelle idee dello Special One si sposerebbe alla perfezione con Tammy Abraham – ma anche il Napoli di Luciano Spalletti, con Aurelio De Laurentiis che potrebbe entrare nell’ordine di idee di tentare il colpo Dybala per rilanciare le ambizioni di una piazza costretta a dire addio ad alcuni pilastri della sua storia recente.

Calciomercato Roma, De Maggio: “Dybala-Napoli: ecco come stanno le cose”

Intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio, ha fornito maggiori ragguagli in merito a quella che fino a poco tempo fa era considerata una mera suggestione, e che ora rischia di tramutarsi in qualcosa di molto più concreto: “Dybala-Napoli? C’è qualcosa di concreto tra le parti, non è solo una suggestione. Le opzioni per la Joya sono Inter, Milan, Roma e Napoli. Quando gli parlano della Roma, per quanto affascinato dalla Capitale e da Mou, ci sono due condizioni che lo stanno spingendo ad una riflessione più concreta: Napoli, la Champions ed una tifoseria che lo accoglierebbe come un re.“