Calciomercato Roma, accordo raggiunto: firma fino al 2027

Calciomercato Roma, fumata bianca vicinissima: accordo raggiunto per il prolungamento fino al 2027. Ultim’ora Sky.

Oltre a scandagliare il mercato in uscita alla ricerca di soluzioni intriganti con le quali rimpolpare il ventaglio di opportunità a disposizione dell’organico di José Mourinho, Tiago Pinto sta lavorando nel blindare quei calciatori assolutamente funzionali al credo tattico dello Special One, e che sono stati assolutamente valorizzati dal lavoro del tecnico lusitano.

Dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro, Gianluca Mancini si è praticamente preso le luci della ribalta, con prestazioni convincente soprattutto a partire dalla seconda metà di campionato, quando Chris Smalling è tornato a dirigere le operazioni con la maestria connaturata al gigante inglese ex United. Mancini nuovo pilastro della Roma, fisicamente e simbolicamente: inossidabile punto di riferimento, che vedrò surgelato la sua centralità nel progetto giallorosso con l’estensione del contratto fino al 2027. L’accordo è stato già trovato, al punto che l’annuncio ufficiale potrebbe già trapelare nella giornata di domani: fumata bianca dunque vicinissima. Servirà solo il classico nero su bianco per suggellare ufficialmente un’operazione ormai in dirittura d’arrivo, che aspetta soltanto di essere ufficializzata. A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio, a Sky. Un’investitura importante per Mancini, che aveva da pochi mesi rinnovato il contratto fin0 al 2026.