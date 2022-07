Calciomercato Roma, si chiude entro 48 ore: affare da 10 milioni di euro

Calciomercato Roma, svolta in uscita: l’incontro ha sortito gli effetti sperati, e le parti sono sempre più vicini alla fumata bianca.

Settimana calda in casa Roma, sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite. Due vasi comunicanti che potrebbero ben presto intrecciarsi in maniera osmotica, dal momento che Tiago Pinto spera di ricavare un discreto tesoretto dalle cessioni dei tanti calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Josè Mourinho.

Soprattutto nelle zona nevralgica del campo, non sono pochi gli “epurati” di lusso. Uno di questi è Gonzalo Villar, ormai sempre più vicino al Monza: come riferito da “Sky”, infatti, le parti si sono sensibilmente avvicinate dopo il summit avvenuto questa sera, con i brianzoli che contano di chiudere i giochi nel giro di 48 ore.

Calciomercato Roma, svolta Monza-Villar: sprint decisivo da 10 milioni

L’operazione è stata imbastita sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro – bonus compresi – nel caso in cui il Monza dovesse raggiungere la salvezza. Galliani ha spinto sull’acceleratore, individuando in Villar il rinforzo giusto con cui fornire a Stroppa una pedina in grado di dettare i tempi della manovra, abile nello stretto e desideroso di rimettersi in gioco, dopo l’ultimo anno tutt’altro che esaltante, tra Roma e Getafe. Dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, la trattativa è entrata definitivamente nel vivo e potrebbe ben presto concludersi positivamente, per la felicità delle tre parti coinvolte. Vi forniremo ragguagli nel caso in cui trapelassero novità a stretto giro di posta.