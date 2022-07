Aveva predetto Vlahovic, ora Zaniolo: “Sarà della Juve”

Arriva l’anticipazione da parte del personaggio tv che ha dato per fatto la cessione dell’attaccante della Roma in questo calciomercato

La situazione di Zaniolo è sempre la più calda per la Roma in questo calciomercato. Il futuro dell’attaccante numero 22 non è stato ancora deciso e balla tra la permanenza nella Capitale e un passaggio alla Juventus. Sulle sue tracce sin dal suo arrivo in giallorosso, i bianconeri non hanno mai lasciato Nicolò, che è sempre stato nel loro mirino. Un talento come quello del classe 1999, infatti, non può passare inosservato ed è sicuramente meglio che averlo in squadra che contro. La stessa cosa ha pensato prima Fabio Paratici, ora la Tottenham, e adesso Federico Cherubini, uomo mercato della Juventus che vuole mettere le mani su Zaniolo.

La trattativa non è delle più semplici perché tra le due squadre c’è ancora tanta distanza. Inizialmente, la prima proposta della Juve consisteva in un offerta cash con una consistente contropartita. Sul piatto erano stati messi calciatori del calibro di Weston McKennie, Arthur e Moise Kean. Nessuno dei tre, però, ha mai convinto Tiago Pinto e la Roma che vogliono solo soldi e, giustamente, anche tanti. La cifra che i giallorossi vogliono per lasciar partire il talentino è di 50 milioni senza scambi o cartellini di calciatori che possano far abbassare il prezzo. Il general manager vuole questi soldi cash e la Juve si sta muovendo in questa direzione. E l’ultima tipologia di offerta a cui hanno pensato i bianconeri è quella più vicina alle richieste della Roma: prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, prima Vlahovic e ora Zaniolo: “Sarà della Juve”

In questi giorni la trattativa sembra aver frenato, come tutto il calciomercato della Roma, ma secondo gli ultimi aggiornamenti, Zaniolo alla Juve è cosa fatta. Stando a quanto riporta Ezio Greggio sul suo profilo Twitter ufficiale, il calciatore nella prossima stagione giocherà con i bianconeri. Non è la prima volta che il conduttore di Striscia la Notizia si getta nel calciomercato. Già a gennaio, infatti, era stato tra i primi a dire che Dusan Vlahovic avrebbe lasciato la Fiorentina per vestire la maglia della Juventus. Il tempo ha dato ragione all’attore piemontese che ora si è esposto anche sul numero 22 della Roma.