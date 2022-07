Calciomercato Roma, dal giallorosso al giallorosso: blitz in città

Calciomercato Roma, sorpresa “turca” all’orizzonte: il blitz a Milano che scompagina le carte in tavola. Ultim’ora Sky.

Una voce in capitolo importante nella sessione estiva di calciomercato della Roma sarà inevitabilmente ricoperta dalle cessioni che Tiago Pinto è chiamato a piazzare, per risparmiare un lauto tesoretto dal monte ingaggi, ed ottenere liquidità importanti – eventualmente – con cui poter dare la caccia ai rinforzi richiesti da José Mourinho.

Via vai che interesserà soprattutto la mediana. Per un Frattesi che potrebbe approdare nella Capitale – anche oggi è andato in scena un incontro tra Pinto e l’agente del centrocampista del Sassuolo, allo scopo di fare il punto della situazione – c’è un Villar con le valigie in mano: il pressing del Monza è sempre più importante, al punto che le prossime 48 ore potrebbero risultare decisive per la definizione della trattativa. Ma non solo.

Calciomercato Roma, interesse del Galatasaray per Diawara

Come riferito da Sky, infatti, in occasione del suo blitz milanese, Pinto avrebbe anche colto al balzo l’occasione per “incassare” l’interessamento del Galatasaray per Amadou Diawara, che potrebbe tradursi in un’offerta ufficiale a stretto giro di posta. Ricordiamo che il guineano, che lo scorso inverno ha rifiutato tutte le proposte ricevute, mandando all’aria diverse possibilità di scambio, è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024. Utilizzato con il contagocce da Mou nell’ultima stagione – per un totale di 306 minuti complessivi – per Diawara sembrerebbe essere giunto il momento propizio per cambiare aria. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi a riguardo.