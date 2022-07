Calciomercato Roma, svolta Dybala: lo scoglio che spaventa il Napoli

Calciomercato Roma, c’è uno scoglio enorme che potrebbe bloccare il Napoli nell’affare Dybala. Le ultime notizie di Sky Sport

Uno scoglio enorme potrebbe aprire le porte di un possibile arrivo di Paulo Dybala alla Roma. Uno scoglio che praticamente potrebbe bloccare il Napoli di De Laurentiis. Anche gli azzurri infatti, visto lo stallo dell’Inter che prima di affondare il colpo deve cedere qualche giocatore lì davanti, avrebbero iniziato a sondare il terreno. Ma come detto, per la Joya in azzurro, non è semplicissimo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il problema sarebbe quello legato ai diritti d’immagine del giocatore, che valgono tantissimo, e che il Napoli di solito vuole al 100%. L’argentino li ha ceduti ad una società e il valore è di oltre un milione di euro. Un problema appunto, che potrebbe allontanare l’ex Juventus da un possibile approdo alla corte di Spalletti.

Calciomercato Roma, svolta Dybala

E la Roma? La Roma ci starebbe seriamente pensando anche in vista di un possibile addio di Zaniolo (confermato, almeno per ora, che la Juventus non ha fatto nessuna offerta). Ma potrebbe anche essere un’operazione slegata a quella di Nicolò in questo caso si tratterebbe di un vero e proprio regalo per José Mourinho dopo la vittoria della Conference League.

Infine, c’è anche l’indizio social di Angelo Mangiante, il giornalista che segue da vicino la società giallorossa da diversi anni. Il Tweet del giornalista è una foto, un primissimo piano di Dybala.