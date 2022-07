Calciomercato Roma, arrivano significativi aggiornamenti sul futuro di Paulo Dybala, da mesi al centro di discussioni e rumors legate alla corrente campagna acquisti.

La Joya è tranquillamente catalogabile da anni non solo come uno dei giocatori più interessanti del nostro campionato ma anche come l’attuale grande occasione di mercato, alla luce del suo indubbio valore, di una carta di identità che permette lui di vantare almeno un altro lustro ad alti livelli e, soprattutto, di una condizione contrattuale a dir poco vantaggiosa.

Dopo una fase caratterizzata dall’insistenza delle voci che lo volevano all’Inter, il futuro dell’argentino ha iniziato a rappresentare una questione sempre più intricata, dopo l’abbandono del grande mentore Marotta che, appena possibile, ha preferito fiondarsi su Lukaku e relegare il 10 ex Juventus in secondo piano.

A ciò si aggiunga anche l’impossibilità attuale, da parte degli altri club italiani, di assecondare le pretese di Paulo. Questi è ben consapevole del proprio valore e, come sovente accade in questi casi, ha cercato soprattutto all’inizio di far leva sulla condizione di free-agent per ottenere cifre ancora più importanti di quelle percepite a Torino fino allo scorso 30 giugno.

Calciomercato Roma, dall’Argentina: 24 milioni per Dybala

Non rari però anche nel mondo del calcio e del calciomercato gli eventi esplicativi del noto detto: “Chi troppo vuole, nulla stringe”. L’importante ingerenza di Antun e delle sue pretese, unitamente agli aneliti economici di Dybala hanno portato lui a incontrare difficoltà in vista di una scelta importante quanto delicata e che molti si attendevano a questo punto poter essere stata già presa.

Dopo il defilamento dell’Inter, le voci su Napoli e Roma hanno iniziato a circolare nuovamente, corroborate rispettivamente dall’epurazione attualmente in corso all’ombra del Vesuvio e a quello scenario Zaniolo che sembrerebbe poter portare nelle casse dei Friedkin una discreta linfa economica.

In particolar modo, secondo le ultime dall’Argentina giunte da Cesar Luis Merlo di TYCSPORT, la Roma sarebbe scesa nuovamente in campo per il 10. L’offerta avanzata si attesterebbe sui 6 milioni all’anno per 4 anni. Cifre importanti e attualmente rappresentanti l’unica vera grande proposta ancora in piedi. Per il resto, solo sondaggi da parte di altre squadre mentre i rapporti con l’Inter sarebbero stati interrotti da più di un mese. Vedremo se momentaneamente o in modo definitivo.