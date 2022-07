Calciomercato Roma, stop per Dybala: “Nessuna offerta”

Calciomercato Roma, nuovi e importanti aggiornamenti giungono sull’ormai storico scenario legato al futuro di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino sta suscitando diverse attenzioni in questi mesi, iniziate già lo scorso marzo, al diffondersi della notizia di quella che sarebbe stata la sua scadenza a zero e ancor tutt’oggi in grado di tenere col fiato sospeso tifosi italiani e non solo. Arrivare all’ex Juventus, a queste condizioni, rappresenta un’occasione più unica che rara, per sfruttare la quale servirà però intelligenza e lungimiranza, oltre che la volontà dello stesso giocatore.

Se siamo giunti a questo punto senza ancora sapere quale sarà il futuro del 10, parte delle responsabilità va data anche al diretto interessato e a chi ne curi gli interessi. Troppo elevate, infatti, le preliminari richieste dell’argentino che hanno non casualmente portato le interessate e in particolar modo a prendere tempo e a sfruttare altri scenari considerati da Marotta come più succulenti.

Calciomercato Roma, le ultime su Dybala

Ciò non ha comunque contribuito a lenire le avances giunte nei confronti di Dybala, il cui valore è indiscutibile e la cui età permette alla sua prossima società di poter sperare, previe felici condizioni fisiche, in almeno un altro lustro ad altissimi livelli. In giornata vi abbiamo detto dell’offerta che, secondo le ultime dall’Argentina, sembrerebbe essere stata recapitata a Paulo direttamente da Trigoria.

In tutt’altra direzione va però la ricostruzione di Matteo De Santis, a detta del quale “La Joya” preferirebbe concedersi all’Inter o all’estero. Marotta è però in una fase di stallo su questo fronte mentre la Roma non ha formulato alcun’offerta, secondo il suddetto. Il Napoli, infine, avrebbe offerto 6 milioni di euro al giocatore, bonus esclusi.