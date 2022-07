Calciomercato, l’agente avvisa Juventus e Roma: “Abbiamo già l’accordo”

Calciomercato Roma, l’annuncio dell’agente spiazza tutti, Mourinho compreso. Ecco le sue parole.

Come detto da Edoardo De Laurentiis qualche giorno fa, le strade del Signore sono sempre infinite. Questo nella vita come nel calcio, a maggior ragione durante i mesi di una campagna acquisti che, come sta accadendo in questi mesi, ha tutti gli ingredienti per rilevarsi sorprendente. Da tempo sappiamo che questi mesi potrebbero rivelarsi decisivi per delineare il futuro di profili di spessore tutt’altro che snobbabile.

Basti pensare ai nomi di Zaniolo e Dybala ma, per non restare nel solo mondo Roma, anche a quelli di De Ligt o Koulibaly, al centro di discussioni e rumors che potrebbero fungere anche da catalizzatori di ulteriori operazioni endogene ad un mercato ormai finalmente sbloccatosi.

In casa giallorossa, come ogni anno, sembrano essere tanti i profili monitorati e ancor di più quelli potenzialmente in uscita, soprattutto alla luce di un corpo esuberi fortunatamente snellitosi grazie all’operato di Pinto ma che resta comunque un tarlo non del tutto superato in quel di Trigoria.

Calciomercato Roma, l’agente di Torreira avvisa Mourinho e la Juventus

In attesa di novità ed evoluzioni sul 22 su citato e su quella Joya che, come resocontatovi, potrebbe avvicinarsi alla Roma, giungono aggiornamenti anche su Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano sembrava essersi proposto a Mourinho negli scorsi giorni, ammettendo di aver avuto dei contatti con l’allenatore e, di fatto, strizzando l’occhio a Tiago Pinto. Dopo la stagione in prestito alla Fiorentina e il mancato riscatto da parte di Pradé e colleghi, il futuro dell’ex Sampdoria sembra essere pressoché tracciato. A confermalo è stato lo stesso agente che ha annunciato in queste ore ai microfoni di Sport 890 quanto segue.

“Abbiamo un pre-accordo con Gattuso e il Valencia e oggi avremo un incontro per approfondire tale scenario. Ad ogni modo, Arteta intende usare Torreira in questo precampionato“.