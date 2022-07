Calciomercato Roma, El Shaarawy innesca il doppio scambio in Serie A

La Roma continua a cercare rinforzi e in Serie A potrebbe prendere piede uno doppio scambio: sul piatto anche El Shaarawy

Il calciomercato estivo è sempre più bollente in questa fase, a un mese esatto dall’inizio del campionato. La Roma continua a lavorare per completare la rosa di José Mourinho, alla quale mancano ancora alcuni tasselli fondamentali, come un difensore e almeno due centrocampisti, oltre al già arrivato Nemanja Matic.

Così per la Roma potrebbe prendere piede addirittura un doppio scambio in Serie A. Uno dei giocatori inseriti nell’affare potrebbe essere Stephan El Shaarawy, che lo scorso anno ha trovato spazio quasi sempre solo da subentrato.

Calciomercato Roma, intreccio con l’Atalanta: da Pasalic-El Shaarawy a Carles Perez-Miranchuk

Manca ancora un mese e mezzo alla fine del calciomercato estivo e la Roma continua a cercare le pedine giuste per completare lo scacchiere di Mourinho. Un affare, anzi doppio, per i giallorossi sembrerebbe potersi sviluppare in Serie A, precisamente con l‘Atalanta, con la quale negli ultimi anni ci sono state diverse trattative.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma potrebbe aver messo il mirino su Mario Pasalic, centrocampista che, vista l’abbondanza nel ruolo, Gasperini potrebbe anche decidere di lasciar partire. La ‘Dea’ a sua volta avrebbe messo nel mirino El Shaarawy per la fascia sinistra, dunque potrebbe aprirsi una possibilità di scambio. I contatti tra i due club però non si sarebbero fermati qui. Infatti si sarebbe parlato anche di un possibile scambio tra Carles Perez, attaccante giallorosso che avrebbe bisogno di maggiore spazio, e Aleksey Miranchuk, trequartista che nelle gerarchie di Gasperini è sempre stato dietro almeno a Malinovskyi. Dunque l’asse tra Roma e Atalanta potrebbe infiammarsi attorno a questi due possibili scambi.