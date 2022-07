Calciomercato Roma, effetto domino e fumata bianca vicina: 19 milioni

Calciomercato Roma, effetto domino e fumata bianca vicina: l’affare si dovrebbe chiudere per la cifra di 22 milioni di euro

Un addio e un arrivo. Ormai la Roma sembra muoversi in questo modo, andando a coprire quei buchi lasciati da quei calciatori in uscita e che non rientrano più nei piani di José Mourinho. Uno di questi è Villar, che sembra davvero a un passo dal Monza, che finalmente potrebbe sbloccare l’entrata di Frattesi: Pinto sta trattando da moltissimo tempo con il Sassuolo per far rientrare a Trigoria il centrocampista di Fidene. Ma fino al momento le parti non sono mai riuscite ad arrivare al punto d’incontro. Questa cessione di Villar però potrebbe sbloccare tutto.

Affare che si dovrebbe chiudere per 19 milioni di euro. Diciannove cash più Volpato che viene valutato 4 milioni. Insomma, il Sassuolo ha abbassato le pretese e l’opera di Riso, agente del calciatore, “mandato” da Pinto appunto per questo allo scoperto, sembra aver fatto centro.

Calciomercato Roma, ecco Frattesi

Un incontro decisivo – spiega calciomercato.com – dovrebbe esserci nei prossimi giorni. Con la fumata bianca che dovrebbe quindi arrivare ben presto. Ma oltre i tempi che Pinto, e Mourinho, si erano prefissati: lo Special One voleva il giocatore almeno per la tournée in Portogallo, così non è stato per il pugno duro di Carnevali che prima d’ora non era mai sceso nelle sue richieste. Adesso invece le cose sembrano cambiate anche in maniera importante. E la sensazione stavolta è che possa davvero essere la volta buona per il ritorno che tutti vogliono. Non solo la società e lo Special One, ma anche Frattesi, che non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a casa. Ci siamo.