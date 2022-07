Calciomercato Roma, Dybala con Zaniolo: le condizioni per il via libera

Calciomercato Roma, insistenti le voci su Paulo Dybala: ecco le ultime indiscrezioni riferite da Sky.

Settimana molto intensa in casa Roma, con i giallorossi che stanno portando avanti diverse trattative sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. Tiago Pinto, infatti, è intenzionato ad accontentare le richieste di José Mourinho, che si aspetta dei colpi funzionali al proprio progetto tecnico, in grado di innalzare il tasso qualitativo di una rosa che già nella seconda parte della seconda stagione aveva mostrato segnali di crescita incoraggianti.

Il primo nome per infiammare la piazza giallorosso – non è un mistero – è proprio Paulo Dybala. L’attaccante argentino sembrava ad un passo dall’Inter, ma le mosse dei nerazzurri hanno inevitabilmente cambiato le carte in tavola, e ora sono costretti a sfoltire la rosa prima di poter dare l’assalto alla “Joya”. Sia la Roma che il Napoli pensano a Dybala, e starebbero sondando con molto interesse la situazione, pronte ad intervenire qualora dovessero presentarsi le giuste condizioni.

Calciomercato Roma, futuro Dybala: ultim’ora Sky

Ecco quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul fronte Dybala, a Sky: “L’Inter è concentrata più su Bremer: davanti la sensazione è che siano apposto. La Roma e il Napoli ci stanno pensando, anche se arrivano smentite off Records da entrambe le parti. La Roma ci pensa se Zaniolo va via, ma la trattativa con la Juve è ferma. A determinate condizioni economiche può arrivare anche se dovesse restare Zaniolo, ma bisognerà capire quanto Dybala sia disposto a ridimensionare le proprie pretese economiche. Sarà necessario capire la volontà dell’argentino di rimettersi in gioco, anche da un punto di vista economico. A quel punto, Napoli e Roma potrebbero rientrare in gioco, ma non l’hanno ancora fatto.”