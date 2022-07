Calciomercato Roma, non solo Aouar: colpo da 65 milioni in Ligue 1

Calciomercato Roma, sfida alla Premier League per il colpo da 65 milioni di euro. Anche Pinto sulle tracce del giocatore

La richiesta è di 65 milioni di euro. Anche se il prezzo al momento sembra decisamente gonfiato. Si potrebbe trattare insomma e a quanto pare la Roma c’è sul giocatore brasiliano, che ha le valigie in mano da un poco di tempo – se ne parlava già lo scorso mese di gennaio – e che ha estimatori in Premier League. Sia il Newcastle infatti, ma soprattutto l’Arsenal di Arteta, avrebbero iniziato a fare dei sondaggi.

C’è pure Pinto però almeno stando alle informazioni che sono state riportate questa mattina dal giornalista Ben Jacobs. Che ha parlato di Paquetà, il fantasista classe 1997 brasiliano del Lione, che potrebbe avere una via d’uscita dalla Ligue 1. Davanti ad un’offerta ritenuta soddisfacente infatti, la proprietà francese non avrebbe nessun problema nel farlo partire. Un secondo possibile colpo dal Lione insomma, dopo quello di Aouar, anche lui nell’orbita giallorossa.

Calciomercato Roma, Pinto sfida la Premier

Il prezzo però al momento non sembra quello giusto, con una richiesta che appare decisamente spropositata ma che potrebbe pure scendere secondo il giornalista. L’Arsenal appare decisamente interessato al giocatore ma anche la Roma potrebbe entrare nella corsa qualora ci fosse un’accelerazione della Juventus – che ancora non ha fatto un’offerta ufficiale – per Zaniolo. In quel caso servirebbe un elemento con caratteristiche tecniche ben definite e anche importanti, ed è per tale motivo che inizia ad essere sempre più calda la pista che potrebbe regalare allo Special One Paulo Dybala.

Paquetà, ha giocato in Serie A con il Milan, collezionando 49 presenze e 11 reti. Un bottino niente male, anche se a Milanello, per come è arrivato, ci si aspettava decisamente qualcosa in più. Per questo poi è stato ceduto al Lione. E adesso potrebbe pure fare il percorso inverso. Anche se dalla Premier League non mollano il colpo.