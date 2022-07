Calciomercato Roma, RAI: “Zaniolo sedotto ed abbandonato: ribaltone Juve”

Calciomercato Roma, ribaltone Juventus: secondo quanto riferito da Paganini, i bianconeri avrebbero deciso di abbandonare la pista Zaniolo.

Il futuro di Nicolò Zaniolo continua a tenere banco, catalizzando l’attenzione mediatica in maniera spasmodica. L’esterno giallorosso, decisivo nel corso dell’amichevole contro il Sunderland, è al certo di numerosi rumours di mercato.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, il tuttocampista di Mou avrebbe da tempo esternato il suo desiderio di cambiare aria: la Juventus è sulle sue tracce, ma al momento i bianconeri non hanno ancora affondato il colpo, dal momento che devono prima sistemare la questione legata al futuro di de Ligt, per il quale il Bayern Monaco potrebbe ritornare alla carica da un momento all’altro. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezione riferite da Paolo Paganini, la “Vecchia Signora” starebbe meditando un incredibile ribaltone.

Calciomercato Roma, ribaltone Juventus-Zaniolo: fari accesi su Scamacca

Secondo quanto riferito da Paolo Paganini, infatti, con un post apparso sul proprio profilo Twitter, la Juventus starebbe valutando l’ipotesi di abbandonare la pista Zaniolo – per il quale la Roma continua ad alzare la posta – dal momento che i bianconeri vorrebbero approfondire i discorsi con il Sassuolo per Scamacca. Pista chiaramente ancora tutta da verificare: ricordiamo che il bomber nei neroverdi in queste ore è al centro di un triangolo “internazionale”, sull’asse West Han-Psg, con la Juve che, stando a quanto riferito da Paganini, potrebbe dunque clamorosamente rientrare in gioco, scombussolando le carte in tavola, e rimettendo in discussione conseguentemente anche il futuro di Zaniolo. Seguiranno aggiornamenti.