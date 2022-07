Roma, è ufficiale: Friedkin aumenta l’offerta

Roma, a circa un mese di distanza dall’apertura del percorso finalizzato al delisting giungono importanti aggiornamenti.

Nell’etere capitolino stiamo assistendo in questi giorni al diffondersi di plurime voci e novità legate ovviamente alla corrente campagna acquisti. Da sempre, questo momento dell’anno, non solo nella Capitale, rappresenta uno dei più attesi e interessanti da un punto di vista calcistico, complice l’anelito dei tifosi al volersi migliorare nonché le preoccupazioni degli stessi legati a possibili e dolorose cessioni.

In base a quanto da noi raccontatovi in queste settimane, sono numerose le questioni non ancora risolte in casa giallorossa e che stanno mantenendo alta l’attenzione di una piazza che, in seguito alla vittoria della Conference e alla consapevolezza dell’importanza del mister in panchina, desideroso di continuare a crescere, si augura di poter ricevere qualche regalo da parte di Tiago Pinto.

Roma UFFICIALE: prolungamento e aumento del corrispettivo

Parallelamente agli scenari di mercato quali quelli legati al futuro di Dybala o Zaniolo e senza dimenticare delle ultime novità sul fronte difensivo che annoverano la Roma nel corpus di società coinvolte in movimenti volti al rinforzo delle retrovie, c’è un aspetto che da almeno un mese sta suscitando non meno attenzione tra le fila giallorosse. Ci riferiamo a quel processo di delisting orientato, per dirla con meno tecnicismi, all’uscita del club dalla Borsa. Il ritiro delle azioni dalle negoziazioni di quest’ultima garantirebbe ai Friedkin meno pressioni e ingerenze da parte dei mercati finanziari.

Su questo fronte, sono arrivati da poco importanti novità, legate alla scelta dei Friedkin di allungare i tempi di un’altra settimana alzando il corrispettivo delle azioni da 0,43 euro a 0,45 con premio valevole il 24.,0% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni.

Per leggere il comunicato ufficiale —> https://bit.ly/3o0jOF5