Calciomercato, sprint Roma per Dybala: “Ecco la proposta ufficiale”

Calciomercato Roma, proseguono i rumours sul futuro di Paulo Dybala: i giallorossi avrebbero inviato una proposta ufficiale alla Joya.

Che il nome di Paulo Dybala sia quello che – in casa Roma – maggiormente stuzzichi le fantasie dei tifosi sul mercato, è ormai acclarato. L’indecisione palesata dall’Inter in questi giorni potrebbe aver creato i presupposti giusti per l’affondo decisivo dei giallorossi, con la Joya che sarebbe un obiettivo espressamente richiesto da Mourinho per puntellare il proprio reparto offensivo.

Dopo tanti giorni vissuti sul filo dell’equilibrio, con l’Inter impegnata a sfoltire il proprio organico per provare a recuperare il terreno perduto, la Roma avrebbe fatto saltare il banco, e stando a quanto riportato da Alessio Alaimo, avrebbe fatto recapitare da poco la prima proposta ufficiale all’attaccante argentino. Le cifre messe sul piatto non possono essere trascurate: Pinto starebbe provando ad ingolosire l’attaccante argentino con un quadriennale da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Calciomercato, la Roma fa sul serio per Dybala: le ultime

Offerta che, secondo quanto evidenziato da Jolanda De Rienzo, potrebbe mettere definitivamente KO il Napoli, che in questi giorni aveva provato a sondare in maniera esplorativa il terreno. Chiaramente ora come ora, sarà il giocatore a valutare la proposta della Roma, ed entro martedì dovrebbe fornire una risposta definitiva ai capitolini, il cui blitz potrebbe aver mescolato in maniera importante le carte in tavola. La Roma, al momento, sarebbe balzata in pole nella corsa all’ex vicecapitano della Juve, portandosi avanti rispetto ad Inter e Napoli: staremo a vedere se i giallorossi riusciranno ad ottimizzare il vantaggio acquisito.