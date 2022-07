Calciomercato Roma, attesa spasmodica Dybala: Inter spalle al muro

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Paulo Dybala: la decisione dell’attaccante argentino sta per arrivare.

Che Paulo Dybala sia uno dei nomi più chiacchierati di questa folle sessione estiva di calciomercato, non è più una novità. Dopo il mancato rinnovo da parte della Joya del suo contratto in scadenza con la Juventus in scadenza nel 2022, il tam tam mediatico legato alla futura “decision” dell’attaccante argentino sta approdando a picchi davvero esaltanti.

Importanti aggiornamenti sono forniti da gazzetta.it. Secondo la versione online della “Rosea”, infatti, nei prossimi giorni Dybala metterà alla prova l’Inter. L’ex vice capitano bianconero sarebbe entrato nell’ordine di idee di verificare sostanzialmente l’effettivo interesse della compagine nerazzurra. Ricordiamo che Marotta era vicinissimo all’acquisto de “U Picciriddu”, prima che l’occasione Lukaku stornasse tempo e risorse finanziare importanti. Nel caso in cui, entro la prossima settimana, non si dovessero palesare passi concreti in tal senso sponda Inter, Dybala aprirebbe a Napoli e Roma. Al momento i giallorossi sono costretti ad inseguire, mentre gli Azzurri potrebbero già ingolosire l’entourage dell’argentino con un’offerta simile a quella messa sul piatto dall’Inter. Situazione da monitorare con grande attenzione, perché gravida di possibili sviluppi a stretto giro di posta. Staremo a vedere quali scenari si materializzeranno.