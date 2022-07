Calciomercato Roma, svolta Dybala: c’è la data | Ultim’ora Sky

Calciomercato Roma, ultime notizie sul futuro di Paulo Dybala: l’attaccante argentino atteso da una decisione fondamentale. Ecco i dettagli.

Dybala, solo Dybala e ancora Dybala. Il futuro dell’attaccante argentino continua a tenere banco, e la sensazione è che la svolta per le trattative legate alla Joya siano entrate in una fase piuttosto calda, anche se non ancora decisiva.

Dopo la frenata con l’Inter, che ha deciso – almeno per il momento – di virare su altri tipi di obiettivi, concentrando le proprie attenzioni nella definizione dell’affare Bremer, Napoli e Roma hanno fatto irruzione, e sono pronti a darsi battaglia per provare ad ingolosire la “Joya” con un’offerta allettante.

Calciomercato Roma, testa a testa con il Napoli per Dybala

A fare il punto della situazione ci ha pensato Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole a Sky:

“Balla tra Napoli e Roma, non siamo ancora nella fase decisiva: non è fatta ancora con nessuno, però ci sono due cose abbastanza serie. Quella del Napoli è legata anche al discorso dei diritti d’immagine, e la Roma sta lavorando ad una proposta che è ancora più bassa – come quella del Napoli – rispetto alla richiesta del giocatore. Cosa deciderà di fare il giocatore? Ad inizio della prossima settimana deciderà se abbassare le richieste, o aspettare altri club per mantenere i suoi livelli di ingaggio.”