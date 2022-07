Calciomercato Roma, traguardo vicino: “Dybala si è promesso a Mourinho”

Calciomercato Roma, traguardo vicino: l’annuncio in diretta radio che dà la svolta: “Si è promesso a Mourinho”

Dybala alla Roma è una pista che sembra assai praticabile. Non solo per lo stallo che al momento c’è all’interno dell’Inter, che per prendere la Joya deve cedere almeno due attaccanti, ma anche per quelli che sono i problemi del Napoli in questa operazione. Scartata la pista estera dunque, con l’ex Juventus che vorrebbe rimanere in Italia. La sensazione è che adesso i giallorossi siano davanti a tutti. Anche per le parole che il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha detto in diretta durante la sua trasmissione.

Un annuncio, praticamente, su quello che avrebbe fatto il giocatore. Una promessa di matrimonio a José Mourinho. Anche per via di un progetto azzurro che non lo stimolerebbe più di tanto.

Calciomercato Roma, l’annuncio in radio

“Mi arriva la voce che Dybala abbia espresso perplessità e si sia promesso a Mourinho”. Boom. Eccolo l’annuncio che avvicina sensibilmente Paulo Dybala alla Roma. Soprattutto perché De Maggio è assai vicino, e molto informato, a quelle che sono le dinamiche del Napoli nel mercato. In azzurro la Joya non ci vuole andare, nemmeno avendo la possibilità di giocare la prossima Champions League. Preferisce insomma legarsi allo Special One, giocare l’Europa League, e abbracciare un progetto che senza ombra di dubbio lo vedrebbe al centro dello stesso.

Si rincorrono quindi le voci, sempre più insistente, di un avvicinamento dei giallorossi all’argentino. E il tempo stringe, visto che tra meno di un mese si muoverà il primo pallone della Serie A 2022-2023. La seconda dello Special One in panchina. Che inizierà con un trofeo in più in bacheca. E Dybala sarebbe il regalo più bello per quello che è stato.