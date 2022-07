Con la cessione di Gonzalo Villar al Monza l’epurazione di José Mourinho sarà quasi completata. Da quando è arrivato lo Special One in giallorosso, il numero di calciatori spagnoli è via via diminuito: Pau Lopez, Borja Mayoral e Villar sono partiti e l’unico superstite rimasto è Carles Perez. L’ex Barcellona, poco impiegato da Mourinho nel corso della scorsa stagione.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!