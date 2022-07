Calciomercato Roma, Pinto dà il via libera: vola in Turchia

Calciomercato Roma, Pinto ha dato il via libera all’operazione: vola in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto

Una cessione che la Roma probabilmente aveva messo in preventivo, soprattutto per dare la possibilità al calciatore di giocare con una certa continuità. Le doti ci sono, sono evidenti, ma devono essere “affilate” con i grandi e non più nel campionato Primavera. Per questo motivo il gm portoghese ha dato il via libera – secondo le informazioni riportate da Alfredo Pedullà – alla cessione di Amir Feratovic.

Non ci dovrebbero essere dubbi ormai: il giocatore sarebbe ad un passo dal vestire la maglia dell’Alanyaspor, in Turchia. Trattativa in stato avanzato che potrebbe ben presto vedere la fumata bianca.

Calciomercato Roma, addio Feratovic: la formula

Il difensore sloveno, mancino, classe 2002, dovrebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei turchi. Una soluzione che sta bene alla Roma che, però, per non perdere del tutto il giocatore starebbe mettendo un controriscatto: qualora Feratovic dovesse crescere in maniera esponenziale, confermando tutto il bene che si dice sul suo conto, allora Pinto potrebbe decidere di riprenderlo. Ma in ogni caso al momento la soluzione è quella di una cessione, di un addio, per farlo crescere e capire realmente qual è il suo valore, tra i grandi, ovviamente. Perché tra i pari età il giocatore ha dimostrato di possedere delle qualità tecniche e fisiche sicuramente da tenere in considerazione.