Calciomercato Roma, Dybala abbandonato: “Si sono fatte da parte”

Calciomercato Roma, è arrivato l’ennesimo annuncio in diretta circa il futuro di Paulo Dybala.

Quest’ultimo rappresenta una delle occasioni più succulente della corrente campagna acquisti nonché il giocatore più importante a trovarsi in una condizione di free-agent e che attualmente permette a qualsiasi squadra che riesca ad assecondarne le pretese economiche di ingaggiarlo senza alcun esborso nelle casse di terzi club.

Ciononostante, l’ex 10 della Juventus non ha ancora trovato squadra, complice il mancato arrivo di un’offerta che venisse incontro alle pretese finanziarie personali e di chi ne curi gli interessi. Le avances sembravano poter giungere fino a qualche tempo fa anche dall’estero ma è giusto evidenziare come in queste ultime settimane il cerchio si sia ridotto sempre di più, limitandosi ad una sorta di triangolo con vertici ai capoluoghi di Campania, Lazio e Milano.

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti su Dybala

In seguito alle dichiarazioni di Zanetti giunte nella giornata di ieri, poi, sembrava ancora più chiara la situazione legata al possibile approdo dell’argentino alla corte di Inzaghi. Proprio su tale aspetto è tornato nuovamente Enrico Camelio, così pronunciandosi ai microfoni della CM IT TV di Calciomercato.it.

“Dall’Inghilterra mi dicono che l’Atletico e l’Inter siano fuori dalla corsa per Dybala, ad oggi è un derby del Sud tra Napoli e Roma. Il Napoli offre un po’ di meno ma ha la Champions. La Roma ha offerto di più e ha Mourinho. Per quanto riguarda il Milan, uno dei due direttori mi ha detto che può essere solo un’operazione last second, non last minute. La mia fonte mi dice Dybala Inter 0%, io un 1% lo tengo. Tre club inglesi hanno rispedito al mittente Dybala, Antun lo ha proposto e non lo hanno voluto. Lukaku in 30 secondo l’hanno chiuso, Dybala che era tutto fatto con visite mediche ancora niente. Dzeko e Correa non sono sul mercato “.