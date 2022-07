Calciomercato, “È fatta per Dybala alla Roma”

Calciomercato Roma, “tutto fatto” per il passaggio in giallorosso di Paulo Dybala.

Il nome de “La Joya” è sicuramente uno dei più caldi di questa fase, complice i numerosi interessi nei suoi confronti da parte di diverse realtà del nostro campionato che da tempo ci stanno facendo assistere ad un importante guanto di sfida in Serie A ma non solo. L’importanza e le qualità dell’ex Juventus, unitamente al comportamento dell’Inter di Marotta, seduttrice e poi traditrice, hanno acuito ancor di più il fascino di questo scenario.

Se fino a qualche settimana fa Paulo sembrava destinato ai nerazzurri, abbiamo visto come l’affondo di Marotta per Romelu Lukaku abbia portato la questione in secondo piano, come emerso anche dalle dichiarazioni dello stesso dirigente e dalla precisa presa di posizione di Javier Zanetti. Chiaro che Dybala arriverebbe a Milano, sponda interista, solo previa epurazione offensiva e in particolar modo di uno tra Correa e Dzeko.

Calciomercato, “Fatta per Dybala alla Roma”

Questi ultimissimi giorni ci avevano poi restituito la possibilità di assistere anche ad una certa ingerenza da parte del Napoli, consapevole di doversi far “perdonare” per le nobili uscite di queste ultime settimane a altrettanto conscio della necessità di regalare nuovi giocatori a Luciano Spalletti, al fine di ovviare alle non poche lacune che queste prime settimane di mercato hanno causato. Della dialettica romano-campana si è da poco esposto anche Enrico Camelio, come recentemente resocontatovi ma in questi minuti ad avere una certa eco risulta essere la presa di posizioni di Ilario di Giovambattista. A sua detta, un’esclusiva di Radio Radio Web avrebbe confermato che sarebbe tutto fatto per il passaggio di Dybala in giallorosso.

Questo il contenuto del Tweet. “Dybala alla Roma è fatta!!! Il calciatore argentino vestirà la maglia giallorossa. La notizia ci è pervenuta da un importante dirigente nazionale”.