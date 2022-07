Calciomercato Roma, Monza insaziabile: doppio colpo giallorosso

Calciomercato Roma, il filo diretto con il Monza è sempre più caldo: il doppio colpo è possibile. Ecco cosa bolle in pentola: ultim’ora Sky.

Oltre a tastare sul fronte acquisti, la Roma è impegnata anche a sfoltire il proprio organico, in maniera tale da poter dare una sforbiciata al proprio monte ingaggi, cedendo quelle pedine considerate non indispensabili da José Mourinho, o quelle che lo Special One vorrebbe che fossero ceduti temporaneamente, per dare loro la possibilità di crescere e di maturare al lontano dalle pressioni della Capitale.

Doppia casistica che si sposa molto bene con le situazioni concernenti Villar e Calafiori, entrambi finiti nel mirino del Monza. Con il mucciano ex Elche, da giorni si sta ragionando sulla possibilità di concludere la trattativa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto nel caso in cui i brianzoli dovessero raggiungere la salvezza. Galliani, però, avrebbe messo nel mirino anche un altro calciatore della Roma: si tratta di Calafiori, che piace anche alla Cremonese. Ecco dunque che le due neo promosse – stando a quanto riferito da Sky – potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato. La formula con la quale si chiuderebbe l’affare sarebbe in ogni cosa il prestito, dal momento che i giallorossi non hanno alcuna intenzione di perdere il controllo su un calciatore nel quale credono molto.