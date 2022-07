Calciomercato Roma, occasione deluxe: proposto anche al Milan

Calciomercato Roma, proposto anche il Milan: colpo in Ligue 1, anche i rossoneri fiutano il possibile affare.

In giornata, sono arrivate dalla Francia conferme importanti in merito alla proposta fatta alla Roma relativamente all’acquisizione del cartellino di Wijnaldum, uno degli scontenti di lusso del Psg.

Il centrocampista olandese, che non è stato convocato per la tournée del Psg, è ai ferri corti corti con la compagine transalpina. Reduce da una stagione che definire disastrosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, l’ex Liverpool si starebbe guardando intorno, per capire se si possano creare i presupposti giusti per un addio anticipato. Legato ai Campioni di Francia uscenti da un contratto in scadenza nel 2024, il mediano potrebbe accettare una nuova proposta, per rimettersi completamente in gioco.

Calciomercato Roma, anche il Milan in attesa per Wijnaldum

Secondo quanto riferito da Sky, dopo i rumours concernenti la Roma, Wijnaldum sarebbe stato proposto anche al Milan. Il profilo del classe ’90 sarebbe dunque valutato dalla dirigenza rossonera, che chiaramente fino ad ora non ha ancora affondato il colpo, perché vuole capire prima eventuali sviluppi a riguardo. L’intreccio con i parigini sarebbe in tal caso doppio, dal momento che proprio il Psg rappresenta la principale candidata a mettere le mani su Renato Sanches, per il quale da tempo era forte l’interessamento dei neo Campioni d’Italia, che però non sono riusciti a chiudere la contesa né con il Lille, né con Jorge Mendes. Wijnaldum-Milan, al momento è un’idea, una proposta che aleggia nel tam tam dei pour parler: in futuro, chissà…