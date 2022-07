Roma, ritorno immediato: ha già lasciato il ritiro

Roma, ha lasciato il ritiro e ha fatto rientro nella Capitale. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In una fase di mercato molto calda, come più volte da noi evidenziato, aumentano i rischi di assistere ad una relegazione in secondo piano di aspetti e questioni non propriamente legate alla campagna acquisti, a maggior ragione in una fase calda e contraddistinta dalla presenza di tanti scenari che stanno infiammando la piazza romanista e non solo.

Dopo i summit in quel di Rimini o Milano, dunque, starà a Pinto adesso trovare la quadra per portare a compimento diversi scenari tenuti aperti da almeno lo scorso mese e per i quali i tifosi si augurano di poter assistere a importanti svolte e novità nei prossimi giorni. Il Mondiale in Qatar cadente in medias res e l’anticipo consequenziale del campionato costringono infatti almeno sulla carta gli addetti ai lavori a ridurre i tempi del proprio operato, al fine di consegnare ai rispettivi mister il materiale umano per lavorare bene prossimamente.

Roma, Calafiori lascia il ritiro e fa rientro nella Capitale

Restando sulla Roma di Mourinho, ancora tanti dubbi riguardano quest’ultima. A partire dalla presenza di Zaniolo tra le fila giallorosse e la possibile presenza di Paulo Dybala in caso di partenza del 22. In attesa di novità su tale fronte, il tecnico portoghese ha iniziato gli allenamenti in patria, dopo la primissima fase di preparazione in quel di Trigoria. In penisola iberica Pellegrini e compagni hanno già affrontato il Sunderland e sono a breve attesi da diversi impegni finalizzati alla familiarizzazione con il calcio giocato.

Proprio dal Portogallo sono da poco arrivati aggiornamenti di non poco conto, legati a Riccardo Calafiori. Maggiormente destinato alla partenza che alla permanenza, complice il recente interessamento del Monza, Riccardo ha da poco lasciato Algarve per far rientro nella Capitale, in seguito ad una problematica muscolare accusata dopo l’allenamento mattutino