Calciomercato Roma, il presidente chiama Dybala: “Usate tutte le armi”

Paulo Dybala deve ancora decidere quale sarà la sua prossima squadra, mentre Roma e Napoli sognano l’argentino: chiamata del presidente

Scorre veloce il tempo per Paulo Dybala, che ad oggi ancora non ha una nuova squadra. L’attaccante argentino dopo aver lasciato la Juventus sembrava destinato a indossare la maglia nerazzurra dell’Inter, ma le vicende di mercato hanno portato i nerazzurri a essere al completo nel reparto offensivo, complice il ritorno di Romelu Lukaku e le cessioni che tardano ad arrivare.

Così a salire in testa alla corsa dell’argentino ci sarebbero sia la Roma che il Napoli. Entrambi i club vorrebbero mettere a segno il ‘colpaccio’ a parametro zero e i tifosi continuano a sognare. A cercare di dare una scossa alla situazione ci avrebbe pensato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Roma, De Laurentiis chiama Dybala: “Usate tutte le armi dialettiche”

Roma o Napoli, queste al momento sembrerebbero essere le due opzioni più probabili per Paulo Dybala. L’Inter a causa delle mancate cessioni nel reparto offensivo ha messo in stand-by l’operazione con l’argentino, defilandosi leggermente. Chi invece vorrebbe premere sull’acceleratore sembrerebbe essere proprio il Napoli.

Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ la giornalista del ‘Corriere della Sera’, Monica Colombo, ha rivelato che il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, in una call con Giuntoli e l’entourage di Dybala avrebbe “usato tutte le sue armi dialettiche e di persuasione per convincere Dybala a sposare il progetto azzurro”. Poi sulla possibilità Roma per l’argentino ha anche affermato: “La Roma in questo momento non si può muovere, prima dovrebbe vendere Zaniolo e quindi è defilata”. Dunque un altro scenario per Dybala, dove il Napoli sembrerebbe giocare ogni carta per convincerlo.