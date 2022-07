Calciomercato Roma, sprint Pinto e weekend infuocato: Dybala all’angolo

Il futuro di Paulo Dybala è l’argomento caldo nel calciomercato della Roma e del Napoli: i club attendono la decisione dell’argentino

Manca un mese all’inizio del campionato, anche meno, ma Paulo Dybala ancora non ha deciso dove giocherà. Una situazione difficilmente pronosticabile vista la caratura del giocatore e l’attenzione destinatagli da diversi club. In Italia i club sempre in corsa per l’argentino sono tre al momento: Inter, Roma e Napoli. Anche se i nerazzurri sembrerebbero essersi defilati.

Infatti l’elevato numero di attaccanti nella rosa di Inzaghi e le mancate cessioni, portano i nerazzurri a rimanere defilati, senza mollare del tutto. Così Roma e Napoli sembrerebbero poter accelerare e rimangono in pressione sul giocatore. La situazione riguardante il futuro dell’argentino però ancora non avrebbe un finale.

Calciomercato Roma, Dybala a un bivio: Pinto accelera

La Roma sogna l’arrivo di Paulo Dybala e come i giallorossi anche il Napoli è in corsa per l’ex numero dieci della Juventus. Questo sembrerebbe essere il duello finale per assicurarsi l’argentino. Con l’Inter che al momento sembrerebbe essere in posizione defilata, ma pur sempre presente.

Come riportato da Calciomercato.it, l’argentino ancora non avrebbe deciso il proprio futuro, ma Tiago Pinto nelle ultime 48 ore ha deciso di accelerare i tempi. Al momento la proposta della Roma sarebbe quella più alta, rispetto al Napoli. Mourinho ha provato a convincere il giocatore, così come ha fatto Spalletti. Anche il Napoli infatti è in pressing sul giocatore e i diritti d’immagine non sembrerebbero un ostacolo. L’offerta partenopea però non raggiunge ancora quella della Roma. Dunque i prossimi giorni potrebbero essere decisivi, perché anche Dybala non ha più tempo da perdere in vista anche del Mondiale in Qatar.