Calciomercato Roma, game over Frattesi: nuovo ribaltone

Calciomercato Roma, la trattativa per Frattesi potrebbe essere giunta ad un punto di non ritorno: le ultime indiscrezioni de “Il Romanista”.

Uno dei reparti su cui il general manager della Roma Tiago Pinto sta catalizzando la propria attenzione è il centrocampo, già rinforzato con l’acquisto di Matic. Non è un mistero che José Mourinho abbia chiesto altri innesti per puntellare una zona nevralgica del campo che soprattutto a partire dalla seconda parte della scorsa stagionerà aveva mostrato segnali di crescita assolutamente incoraggianti.

Da settimane, il profilo di Davide Frattesi è accostato con una certa insistenza ai giallorossi, che però non hanno trovato l’accordo con Sassuolo: i neroverdi, infatti, non si schiodano dalla richiesta iniziale di 30 milioni di euro – che al netto della percentuale legata alla futura rivendita – si attesterebbe sui 21 milioni di euro per la Roma. Cifra considerata eccessivamente elevata da Pinto, che pur continuando a tessere la tela con l’entourage del calciatore, starebbe meditando un clamoroso ribaltone.

Calciomercato Roma, no a Frattesi: la decisione cambia tutto

Secondo quanto evidenziato da “Il Romanista”, la trattativa per Frattesi sarebbe giunta ad un vicolo cieco: la Roma non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste, anche perché Carnevali avrebbe fatto sapere di non voler abbassare le richieste per il proprio gioiello. A queste condizioni, le possibilità di vedere Frattesi con la maglia della Roma sono ridotte al lumicino. Insomma, un braccio di ferro nel quale il lavoro di mediazione di Beppe Riso, al momento, non ha ancora sortito gli effetti sperati. Il tutto mentre il calciatore ha già detto sì alla proposta giallorossa, ingolosito all’idea di ritornare nella Capitale.