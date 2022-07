Calciomercato Roma, offerta del Napoli per Dybala: la data decisiva

Calciomercato Roma, spunta la data per la scelta definitiva di Paulo Dybala. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Inutile il ribadire come l’attaccante ex Palermo e Juventus sia diventato uno degli elementi più desiderati della corrente campagna acquisti. Considerabile da molto e ancor tutt’oggi come il miglior svincolato del nostro continente, inizialmente non sembravano esserci molti dubbi circa quella che sarebbe stata la sua terza destinazione italiana.

Al netto di voci e interessamenti, infatti, l’unico club potenzialmente in grado di assecondare le pretese economiche di Paulo e di Jorge Antun si credeva poter essere l’Inter del suo mentore, Beppe Marotta, alla quale è stato molto vicino soprattutto durante le settimane centrali di giugno. Dopo una storia fatta di contatti, incontri in sede, discussioni di natura economica e progettuale, però, non se n’è fatto più niente. O meglio, a Milano parrebbero aver voluto congelare l’affare, in attesa di evoluzioni su altri fronti considerati dagli addetti ai lavori di Appiano Gentile maggiormente prioritari e soprattutto determinanti per poter poi sbloccare l’eventuale arrivo de “La Joya”.

Calciomercato Roma, spunta la data per Dybala

Troppo copiosa, infatti, la quantità di attaccanti attualmente vantata da Inzaghi e altrettanto importante la necessità di sfoltire la regione offensiva interista prima di tentare nuovamente di convincere il giocatore. Per quanto ammaliato e sedotto dalla possibilità di indossare una casacca così gloriosa, lo stesso Dybala ha però recentemente iniziato a guardarsi intorno con maggiore curiosità, cancellando quella miopia che in una prima fase lo aveva portato a considerare l’Inter come l’unica realtà da tenere realmente in considerazione.

Attualmente oggetto di contesa soprattutto tra Roma e Napoli, della sua situazione si sono dette nuove e importanti cose in Argentina. In particolar modo, Cesar Luis Merlo ha evidenziato come De Laurentiis abbia fatto una proposta formale al 10 che attualmente permette di considerare i campani come una vera e propria concorrente per Pinto. Nessun contatto con l’Inter da circa un mese e, soprattutto, osserva Merlo, c’è l’idea che entro fine mese venga definito il nuovo club che ponga fine ad una storia divenuta forse anche più lunga del previsto.