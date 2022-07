Calciomercato Roma, cessione UFFICIALE: il comunicato

La Roma saluta un altro membro della rosa ufficializzando l’addio a titolo definitivo. Emanato il comunicato ufficiale

Il calciomercato estivo vive di acquisti, cessioni e colpi di scena. Per la Roma in questa fase centrale della sessione sono fondamentali soprattutto le cessioni, per cercare poi di investire il capitale sui giocatori funzionali a Mourinho per affrontare la prossima stagione, visto che di lacune nella rosa giallorossa ce ne sono ancora alcune.

Per quanto riguarda gli addii, il club giallorosso deve ancora piazzare molti esuberi ma nel frattempo lavora anche per il settore giovanile, dove qualche partenza già c’è stata. Nei giorni scorsi infatti è stato ceduto alla Triestina il portiere della Primavera Mastrantonio. Ora un altro giallorosso lo ha raggiunto.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Rocchetti ceduto alla Triestina

Asse molto caldo quello tra la Roma e la Triestina in questa sessione di calciomercato. Infatti dopo la cessione di Mastrantonio in prestito, i giallorossi hanno ceduto a titolo definitivo Yuri Rocchetti ai biancorossi. In queste ore è arrivato il comunicato ufficiale del club di Lega Pro che recita:

“U.S. Triestina Calcio 1918 comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yuri Rocchetti. Il giocatore arriva dall’AS Roma a titolo definitivo e si è legato alla causa alabardata con un accordo di durata triennale. Inizia ufficialmente l’avventura in maglia Triestina. Benvenuto a Trieste, Yuri”. Dunque il classe 2003 lascia a titolo definitivo la Roma per passare alla Triestina, dove proverà a trovare spazio tra i grandi.