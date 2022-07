Roma-Portimonense, problemi al ginocchio: sostituzione immediata

Mourinho è stato costretto a cambiare in anticipo il calciatore che ha subito una contusione durante Roma-Portimonense

La Roma in questi minuti sta giocando contro la Portimonense. La seconda amichevole del ritiro in Portogallo procede a gonfie vele con i giallorossi che conducono la gara. Questa servirà a José Mourinho quali sono i giocatori più pronti per cominciare al stagione e se ci sono ancora nuove zone da rinforzare. Per i calciatori, invece, è una grande occasione per mettere minuti nelle gambe e, soprattutto, cercare di convincere il tecnico portoghese delle loro qualità. Chi si sta giocando una grande occasione sono soprattutto i nuovi arrivati oltre ai ragazzi della Primavera, che vogliono entrare nelle grazie dell’allenatore.

Uno di questi, però, ha dovuto alzare bandiera bianca. Al 71′ della partita, infatti, Ebrima Darboe è stato sostituito in fretta e furia da José Mourinho. Il calciatore, infatti, è rimasto a terra dopo un brutto scontro di gioco. Il centrocampista, infatti, è stato colpito da un giocatore avversario che aveva perso l’equilibrio dopo un contrasto con Edoardo Bove. Mentre cadeva a terra, il calciatore della Portimonense ha colpito il numero 55 sul ginocchio. vista la violenza del colpo, Darboe è rimasto a terra ed è stato necessario l’intervento dei medici.