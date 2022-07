Calciomercato Roma, voltafaccia e doppia opzione in vista

Calciomercato Roma, il cambio d’agente potrebbe velocizzare le operazioni: doppia destinazione possibile. Le ultime novità.

Si prospettano giorni caldi in casa Roma sia in entrata che in uscita. L’operazione Dybala continua a ricevere sempre più conferme, con Tiago Pinto pronto a bruciare sul tempo la concorrenza del Napoli: con l’Inter che pare essersi ormai defilata, i giallorossi stanno spingendo sull’acceleratore, per provare a trovare la quadra in tempi relativamente brevi. Intanto, occhio alla questione legate alle uscite.

Non è un caso, del resto, che i due filoni rappresentino facce di una stessa medaglia, con il GM che spera di riuscire a piazzare quegli esuberi che per motivi diversi hanno fatto fatica ad inserirsi all’interno dello scacchiere tattico di Mou, per provare ad incamerare un discreto tesoretto, o comunque risparmiare qualche milione in termini di ingaggio. Questa è la situazione, ad esempio, alla base dell’addio sempre più scontato di Ante Coric, su cui Flavio Maria Tassotti fornisce interessanti novità.

Calciomercato Roma, intrigo Coric: cosa sta succedendo

Il giornalista di TeleradioStereo ha rivelato come il trequartista croato, reduce dall’esperienza in prestito allo Zurigo, abbia cambiato agente per velocizzare la ricerca di una nuova squadra. Coric ha diversi estimatori in Germania e in Danimarca, con la Roma che resta in attesa di eventuali sviluppi: i giallorossi vorrebbero risparmiare i quasi due milioni di euro e mezzo lordi che dovrebbero versare nelle sue casse fino al 2023, e vorrebbero non ritardare in maniera eccessiva la “resa dei conti”. Soldi che eventualmente i giallorossi potrebbero destinare per altri obiettivi: c’è molta Joya nell’aria…