Calciomercato Roma, affare Dybala: svelate le commissioni

La Roma è in pressing per cercare di portare nella capitale Paulo Dybala: svelate le commissioni per convincere l’entourage

Il futuro di Paulo Dybala deve ancora essere svelato, ma anche l’argentino dovrà fare in fretta a prendere una decisione. Per un giocatore come lui, che ha sofferto diversi problemi fisici, rimandare la preparazione non è di certo una buona cosa, soprattutto perché questa stagione andrà al doppio della velocità con il Mondiale in Qatar, dove Dybala spera nella convocazione da parte di Scaloni.

In pressing per l’argentino continua a esserci la Roma, oltre al Napoli e un Inter che ha fatto qualche passo indietro. L’argentino negli ultimi giorni sembrerebbe essersi avvicinato sempre di più alla capitale e in diretta radiofonica sono state svelate quelle che sarebbero le commissioni per chiudere l’affare.

Calciomercato Roma, pretese abbassate per Dybala: commissioni dimezzate

Adesso è il momento di accelerare per cercare di portare nella capitale Paulo Dybala. Sia Tiago Pinto che José Mourinho sono in forte pressing per cercare di convincere l’argentino a vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione.

Al momento la Roma sembrerebbe essere in vantaggio rispetto alla concorrenza del Napoli, mentre l’Inter si è momentaneamente defilata perché prima dovrà concludere qualche uscita nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Enrico Camelio a ‘Radio Radio’ l’entourage di Dybala rispetto a qualche settimana fa avrebbe dimezzato la richiesta per quanto riguarda le commissioni. Dunque anche il giocatore e il suo entourage si stanno adattando alla situazione per trovare al più presto una soluzione per la prossima stagione.