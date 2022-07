Calciomercato Roma, Dybala ha detto sì da giorni: “Contratto intricato”

La Roma ha deciso di andare in pressing su Paulo Dybala e l’argentino avrebbe già detto di sì: “Contratto complesso”

È un calciomercato ‘Dybalacentrico’ quello di questa estate, soprattutto per la Roma, ma non solo. I giallorossi continuano a sognare l’arrivo dell’ex numero 10 della Juventus, che da 17 giorni a questa parte è svincolato. Oltre alla società di Mourinho anche Napoli e Inter sono sempre in corsa, con i nerazzurri che si sono leggermente defilati viste le mancate cessioni in attacco.

Nella giornata di ieri, prima dell’amichevole contro il Portimonense, José Mourinho si sarebbe esposto chiamando direttamente Dybala per rinnovare la sua stima e la sua voglia di averlo in giallorosso. Questa mattina arrivano nuove conferme su Dybala, che avrebbe già detto di sì. Ma il contratto non sarebbe semplice.

Calciomercato Roma, Dybala ha già accettato: questione contratto

Paulo Dybala si avvicina alla Roma e i giallorossi spingono per portare l’argentino alla corte di Mourinho. Anche il tecnico non rimane a guardare e decide di telefonare alla ‘Joya’.

Questa mattina un’ulteriore conferma arriva dal giornalista Ilario Di Giovambattista di ‘Radio Radio’, che sul suo profilo Twitter svela: “Ci risulta che il calciatore ha detto sì da alcuni giorni. Le telefonate di Mourinho sono costanti dalle settimane scorse. Il contratto, in stesura, è complesso”. Dunque la Roma continua il pressing per portare l’argentino nella capitale, ma la questione contrattuale potrebbe essere ancora molto intricata.