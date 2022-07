Calciomercato Roma, Dybala mania: l’annuncio di Spalletti fa sognare i giallorossi

Calciomercato Roma, non si placano le voci su Paulo Dybala: l’ultimo annuncio di Spalletti cambia le carte in tavola.

Dybala sì, Dybala no, Dybala forse. In quest’altalena di indiscrezioni che si susseguono senza soluzione di continuità, il futuro della Joya continua a prendersi gli onori della ribalta, tenendo con il fiato sospeso diverse tifoserie, che mai come in questo momento sognano il grande colpo.

La Roma è uscita allo scoperto per il fantasista argentino, facendo recapitare all’entourage della Joya la prima vera offerta formale, che chiaramente sarà sottoposta al giocatore, per la valutazione finale. Serpeggia ottimismo in casa giallorossa, anche se chiaramente l’affare non è ancora entrato nelle sue battute conclusive. Il testa a testa Roma-Napoli prosegue, anche se in questo senso, le dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti a margine dell’amichevole contro il Perugia, fanno sperare i giallorossi.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Spalletti su Dybala

Ecco quanto dichiarato da Spalletti: “Dybala? Leggo che ci sono diverse squadre su di lui, ha un contratto alto: probabilmente le sue richieste sono alte per il momento, per una società che deve pensarci bene.”

Solo pretattica o è un segnale di smarrimento da parte del Napoli? Ai posteri l’ardua sentenza, fermo restando che il momento decisivo è sempre più vicino: dopo tanti rumours ed indiscrezioni, Dybala dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro. La Roma e i romanisti lo aspettano, ma servirà ancora pazienza…