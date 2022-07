Calciomercato, Dybala alla Roma: “Aspettiamo solo l’annuncio”

Calciomercato Roma, arrivano nuove e recenti informazioni legate al futuro di Paulo Dybala, sicuramente nome più caldo di questi giorni.

La situazione dell’argentino la conoscete ormai pressoché tutti quanti, complice un susseguirsi di notizie e aggiornamenti che di fatto stanno dominando il mondo mediatico giallorosso e non solo. La più che succulenta occasione di ingaggiarlo a parametro zero, nonché la ridottasi ingerenza dell’Inter hanno infiammato gli animi dei tifosi della Roma e del Napoli, attualmente rappresentanti le società maggiormente interessate all’argentino.

Nonostante la sua condizione di free-agent, arrivare a “La Joya” non sta rappresentando fin qui un’operazione semplice, non tanto per una concorrenza che per ora sembra essersi arrestata ai due capoluoghi di Lazio e Campania ma per la posizione di attesa del giocatore che, almeno fin qui, ha cercato di comportarsi come fanno tutti quelli che si trovino nelle sue condizioni contrattuali.

Calciomercato Roma, le ultime su Dybala

L’atteggiamento di Dybala è stato infatti fin qui non propriamente dissimile da quello storicamente noto di Quinto Fabio Massimo, contraddistinto da un’attesa che i giallorossi (e i napoletani) si sperano poter terminare quanto prima. In queste ore sembra essere aumentato l’ottimismo ma è giusto maturare un atteggiamento di cautela nei confronti di un’operazione importante quanto complessa.

L’epilogo potrebbe però essere più che vicino, stando a quanto riferito da Ilario di Giovambattista di Radio Radio. A sua detta mancherebbero gli ultimi dettagli affinché Paulo faccia “impazzire” i tifosi giallorossi, complice un abbassamento delle pretese di commissione. Si attenderebbe, secondo la stessa fonte, solamente l’annuncio.