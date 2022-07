Calciomercato Roma, fronte Dybala sempre più caldo: il verdetto si avvicina

Sono ore decisive per Paulo Dybala. Sconfessando il mito dell’immobilismo sul mercato durante i canicolari weekend estivi, Tiago Pinto e José Mourinho hanno cinto d’assedio l’attaccante argentino e il suo entourage per convincere il giocatore a tingere di giallorosso il proprio futuro.

Dopo le chiamate ripetute dello Special One e i contatti continui che vanno avanti da tempo tra Pinto e gli agenti, la Joya è pronta a sciogliere ogni riserva nelle prossime ore.

A cavallo tra questa sera e domani, l’ex Juventus potrebbe dare il sì definitivo alla famiglia Friedkin.

Calciomercato Roma, verdetto Dybala sempre più vicino

La partecipazione alla prossima Champions League è l’argomento forte nelle mani del Napoli, ma la perdita di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens può fare da contraltare nelle valutazioni finali del 29enne argentino, il cui eventuale arrivo potrebbe fungere da parafulmine in un contesto che sa tanto di smobilitazione. Oltre ad un’offerta economica importante (tra fisso e bonus ci si avvicina ai 7 milioni di euro), la Roma spera di andare a dama anche grazie al fascino di Mou, che già in passato ha convinto giocatori come Abraham e Matic di rinunciare a proposte più vantaggiose per vestire la maglia romanista. Strada tutta in discesa, dunque, per Tiago Pinto. Non del tutto. Oltre ad un eventuale rilancio partenopeo, c’è chi non esclude ancora al 100% una mossa a sorpresa di Marotta che, nonostante i dubbi di Inzaghi e lla necessità di far partire due attaccanti, non si è ancora del tutto arreso