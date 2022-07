Calciomercato Roma, annuncio su Frattesi: “Ho molta fiducia”

Calciomercato Roma, è di questi minuti l’annuncio su uno dei tanti giocatori accostati ai giallorossi e attualmente passato in secondo piano, insieme a non pochi altri.

Se le ultime settimane di giugno sono state caratterizzate dalla suggestione Cristiano Ronaldo nonché da un gioco di date, previsioni ed eventi dalla portata straordinaria allo Stadio Olimpico, questi giorni di luglio ci stanno restituendo uno scenario molto più concreto ma di certo non meno importante come quello legato a Paulo Dybala.

Anch’egli inizialmente presentato come una suggestione e, soprattutto, come uno dei tanti nomi altisonanti periodicamente accostati alla Roma, “La Joya” rappresenta ad oggi una possibilità economica prima che tecnica a dir poco importante, complice un lenitosi vigore nelle insistenze dell’Inter e una dialettica attualmente interessante unicamente il Napoli, oltre che i giallorossi. Certo, fare delle previsioni sarebbe contro-produttivo e, soprattutto, sottintenderebbe una mancata consapevolezza di quelle che sono le grandi novità e sorprese che il calciomercato suole ogni anno regalare.

Calciomercato Roma, Dionisi allo scoperto su Frattesi

Come detto all’inizio, però, le voci di questi giorni hanno distolto attenzione da tanti altri scenari di certo non meno importanti e rappresentanti fino a qualche settimana fa autentico filo rosso delle voci di mercato capitoline. Iniziate praticamente già in primavera, esse sono prossime a toccare l’acme in questo periodo, complice l’imminenza dell’inizio del campionato che lascia quantomeno presagire un’accelerazione nei tempi per condurre a termine le diverse trattative cui (anche) la Roma risulta coinvolta.

Archiviando solo momentaneamente la questione Dybala, riportiamo di seguito le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, espressosi su quel Davide Frattesi di cui si è parlato non poco in questi primi due mesi di mercato. L’ex Roma è da tempo corteggiato per far rientro nella Capitale e coadiuvare José Mourinho. La volontà dei coinvolti c’è tutta, così come si registra però l’esigenza di Carnevali a incassare una quantità di denaro importante per la sua cessione. Su tale fronte, il mister dei neroverdi si è così espresso.

“Ho dimostrato quanta fiducia nutra nei confronti di Davide. Può solo migliorare rispetto a quanto fatto vedere oggi, Non nascondo di non esser molto contento della sua prestazione. È però un’estate impegnativa per lui: sa che si sta parlando e dicendo molto del suo futuro, ed è la prima volta. Ha doti per far molto bene in questa squadra, se ci metterà la volontà che ci ha messo l’anno scorso“.