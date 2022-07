Calciomercato Roma, il bomber ha scelto i giallorossi: settimana decisiva

La Roma lavora per portare nuovi innesti in attacco a José Mourinho: dalla Serie A il bomber ha già detto sì ai giallorossi: settimana decisiva

Siamo entrati in un momento cruciale del calciomercato estivo, dove diventa fondamentale chiudere ora le trattative in entrata e in uscita in vista dell’inizio del campionato. Tiago Pinto, rimasto in Italia rispetto alla squadra, sta lavorando per portare a Mourinho tutti gli innesti utili per colmare le lacune attualmente presenti nella rosa giallorossa.

In particolare il general manager sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo della Roma. Oltre a Paulo Dybala, sogno giallorosso, Tiago Pinto vorrebbe portare nella capitale un vice Abraham dalla Serie A. Il bomber avrebbe già detto di sì alla Roma.

Calciomercato Roma, Muriel ha detto sì: settimana prossima decisiva

Il reparto offensivo della Roma ha bisogno ancora di alcuni innesti per essere completato. José Mourinho oltre ad Abraham e Shomurodov, vorrebbe un altro bomber come vice dell’inglese o da affiancare ad Abraham. Il profilo nel mirino dei giallorossi sarebbe quello di Luis Muriel. L’attaccante nell’Atalanta continua a essere il vice Zapata, ma nella prossima stagione non giocherà coppe europee.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Muriel avrebbe già detto di sì alla Roma e la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per portare il colombiano alla corte di Mourinho. I contatti anche tra la società giallorossa e l’Atalanta continuano e l’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro. Dunque Tiago Pinto potrebbe presto regalare un altro attaccante a Mourinho che la Serie A la conosce bene e che di gol ne assicura sempre molti.