Dybala alla Roma, tifosi in estasi sui social: “Se resta Zaniolo…”

Dybala alla Roma, è sempre più Paulo-mania in queste ore. In attesa di aggiornamenti ufficiali, l’etere capitolino sembra essere avvolto da una “Joya” irrefrenabile.

Le cause sono da ricercarsi nelle novità giunte in questi giorni e che sembrerebbero aver dato vigore ad una voce di mercato che inizialmente risuonava come una semplice e pressoché utopistica suggestione. Della possibilità di vedere Paulo alla corte di Mourinho, in realtà, se ne parla già da tempo e anche prima dell’inizio del trimestre estivo.

L’elemento scatenante fu quello scambio quasi amicale di battute in occasione dell’ormai nota e tristemente famosa gara contro la Juventus, caratterizzata non solo da colpi di scena e rocamboleschi capovolgimenti ma anche da un dialogo amica le tra José Mourinho e l’allora 10 della Juventus. “Semplice suggestione o qualcosa di più concreto?” hanno iniziato a chiedersi i tifosi, comprendendo sin da subito le difficoltà di un’operazione del genere ma mantenendo al contempo un sentimento di speranza legato all’importanza del nome del mister in panchina e memori del modus operandi concreto e silente della società dei Friedkin.

Dybala alla Roma, tifosi in estati sui social

Ad oggi, gli ingredienti per ben sperare sembrano esserci tutti, soprattutto alla luce del defilamento di quella che risultava essere la concorrente più pericolosa, l’Inter di Beppe Marotta che, dopo le grandi avances del mese di giugno, ha pian piano mollato la presa dopo il capolavoro Lukaku. Come anche da noi raccontatovi, attualmente la pista Dybala sembra ridursi ad una sorta di “dialettica del Sud”, per dirla con un’espressione che richiami al ben più noto Derby degli anni 80 tra Roma e Napoli.

Circa questo scenario, in particolar modo, si è diffuso un sentimento ibrido, di speranza e gioia ma anche di curiosità e timore circa beffe da parte di De Laurentiis o altri. Riportiamo di seguito, quindi, alcune delle posizioni maggiormente diffuse dopo le ultime voci di mercato relative alla possibile unione di José e Paulo.

“Non scherzate con i nostri sentimenti, queste notizie su Dybala non sono adatte ai deboli di cuore” . “Sto leggendo tante notizie più e meno ottimistiche sulla Roma o il Napoli. Ho deciso, spengo tutto e apro Twitter fra una settimana”. “Dopo decenni di tifo romanista ho capito una cosa: ne parlo solo quando vedo l’ufficialità. Anche se dicono che Mourinho abbia chiamato Dybala”. “Non so se Dybala andrà alla Roma ma so solo che questa potrebbe essere per lui la scelta migliore. Lo accoglierebbero per il campione che è mentre con l’Inter sarà solo uno dei tanti top della rosa”. “Non si sa ancora come andrà a finire ma sia Napoli che Roma sono destinazioni plausibili. Se dimentichi di Mourinho, però, fai un grosso errore dal momento che è uno che sposta gli equilibri e fa passare in secondo piano anche il mancato accesso in Champions. E se resta Zaniolo, la Roma tornerà a giocare questa competizione già il prossimo anno”.