Calciomercato Roma, Dybala ha detto sì

Calciomercato Roma, Dybala ha sciolto le riserve e ha detto sì ai giallorossi. Oggi si chiude la trattativa

L’ultimo ostacolo è stato superato. Paulo Dybala ha detto sì alla Roma. E oggi, limando gli ultimi dettagli, si chiuderà la trattativa per portare l’argentino da José Mourinho, direttamente in Portogallo, prima della chiusura della seconda parte del ritiro prevista per sabato.

La notizia è riportata in questi istanti al Corriere dello Sport, che svela che alle 2 di notte l’argentino ha sciolto gli ultimi dubbi. E ha dato l’ok al suo trasferimento nella Capitale. Le cifre ancora non ci sono, ma sempre il Corriere, nell’edizione odierna, parla di un contratto quadriennale di 4,5 milioni di euro all’anno più bonus.

Calciomercato Roma, oggi è il giorno di Dybala

Oggi è finalmente il giorno di Dybala. Con i Friedkin che hanno deciso di fare questo regalo a Mourinho inserendosi nella trattativa tra l’argentino e l’Inter e superando il Napoli che non ha convinto il giocatore. L’offerta azzurra era sicuramente, sotto l’aspetto economico, assai più importante: ma quella chiamata di Mourinho ha fatto la differenza.

Il Corriere dello Sport ha dato la notizia del sì di Dybala questa mattina, sul proprio sito, mentre nell’edizione cartacea in edicola ha spiegato che ci potrebbe anche essere una clausola rescissoria nel contratto, non troppo alta, che avrebbe convinto l’argentino a sciogliere gli ultimi dubbi. Insomma, Dybala alla Roma, è davvero il colpo di questa estate. Tifosi giallorossi in fermento. Tifosi giallorossi che adesso attendono solamente l’ufficialità. Che vista la situazione non dovrebbe arrivare tardissimo, anzi. Già oggi potrebbe esserci la svolta definitiva. Con le visite e le firme.

A conferma di tutto, c’è anche il Tweet di Gianluca di Marzio. Che non fa altro che alimentare i sogni della Roma. Il giornalista Sky ha cinguettato: “Dybala, adesso, è della Roma”.