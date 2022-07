Calciomercato Roma, non solo Dybala: ritorno di fiamma a sorpresa

Calciomercato Roma, non solo Paulo Dybala: contatti riattivati anche per un altro svincolato di lusso. Pinto ci prova di nuovo.

Roma scatenata. La chiusura dell’operazione Dybala ha sicuramente contribuito ad esaltare in maniera importante – semmai fosse necessario – una piazza che ora comincia a sognare il grande. L’acquisto dell’argentino, strappato ad una concorrenza molto folta, rappresenta la classica ciliegina sulla torta di una squadra che comincia a prendere sempre più forma sulla base delle indicazioni di José Mourinho, che ha spinto molto per contribuire a portare nella Capitale la “Joya”.

Ma non è finita qui. Oltre all’acquisto di un centrocampista – proseguono i contatti per Frattesi, mentre Wijnaldum rappresenta la classica operazione da agosto inoltrato – la Roma sta tastando il terreno anche per un vice Abraham all’altezza. Diversi i nomi sul taccuino, con la candidatura di Belotti che, stando a quanto riferito da Marco Conterio, potrebbe clamorosamente ritornare in auge.

Calciomercato Roma, contatti riattivati per Belotti

Dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il Torino in scadenza quest’estate, il “Gallo” è ancora a piede libero. Nelle scorse settimane erano suonate in modo non troppo insistente le sirene dalla Ligue 1, con l’attaccante italiano che, però, ha preferito temporeggiare, puntando a capire se possa smuoversi qualcosa a stretto giro di posta. Belotti vorrebbe continuare a giocarsi le sue chances in Serie A, con la Roma che fiuta avrebbe ricominciato a subodorare l’affare, pronta ad uscire allo scoperto nel caso in cui dovessero crearsi i presupposti giusti. Dopo i sondaggi (non troppo convinti) della Fiorentina, ecco che potrebbe farsi strada la pista Roma per Belotti, a caccia di riscatto dopo le ultime stagioni in chiaroscuro con la maglia del Toro.