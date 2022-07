Calciomercato Roma, Dybala e il numero di maglia: decisione definitiva

Calciomercato Roma, Paulo Dybala ha sciolto le riserve: ecco il numero di maglia dell’attaccante argentino. La decisione definitiva è arrivata.

Apoteosi Roma. A fari spenti, i giallorossi sono riusciti a concludere positivamente la trattativa per l’acquisto di Paulo Dybala, che ha già avuto modo di sottoporsi alle visite mediche di rito: l’ufficialità del suo trasferimento alla Roma dovrebbe arrivare nella giornata di domani, in quello che ormai è soltanto una mera formalità.

Colpo clamoroso dei Friedkin, che sono riusciti a mettere le mani su uno dei gioielli più cristallini del panorama calcistico italiano: Tiago Pinto, grazie anche alla regia di Mourinho, che ha ricoperto un ruolo tutt’altro che banale nella trattativa, è riuscito a capitalizzare, portandolo dalla sua parte, lo stato di impasse che caratterizzava la trattativa tra Dybala e l’Inter, a lungo sulle tracce del fuoriclasse argentino. La “Joya” ha detto sì alla proposta triennale messa sul piatto dal general manager giallorosso, capace di prepara il terreno con costanza e determinazione, prima dell’affondo finale che ha letteralmente sbaragliato le carte in tavola.

Calciomercato Roma, ecco il numero di maglia di Dybala

Si erano rincorse delle voci in merito ad una “riproposizione” della numero 10, maglia resa immortale da Francesco Totti, la cui opera di “mediazione” non può essere affatto trascurata. Tuttavia, alla fine Dybala ha optato per il 21, che era stato il suo numero di maglia alla Juventus, prima del passaggio alla 10.

Dall’attaccante argentino, Mourinho si aspetta qualità, tecnica, fantasia e giocate di qualità: i tifosi pregustano già una coppia sulla carta “atomica” con Abraham, che potrebbe letteralmente fare la differenza, ritagliandosi un ruolo importante, perché no, anche in campo internazionale.