Calciomercato Roma, poker a zero: Pinto sbanca il jackpot

L’allenatore della Roma potrebbe ottenere un nuovo calciatore di livello internazionale dopo Dybala in questo calciomercato estivo

Queste ore per la Roma e per i suoi tifosi sono calde, anzi caldissime. L’estate e il riscaldamento globale non sono i principali colpevoli di tutto questo, ma lo è il calciomercato. Paulo Dybala, infatti, sembra pronto a diventare il prossimo colpo di Tiago Pinto che in questi giorni giorni ha accelerato per trovare l’accordo con il calciatore argentino. Dopo un grande tira e molla, fatto di inserimenti di altre squadre e testa a testa con Inter e Milan, sembra che Mourinho sia riuscito a strappare alle avversarie l’ex talento bianconero. Paulo, infatti, arriva a zero dopo aver concluso la sua avventura con la Juventus. Fondamentale è stato l’intervento dello Special One che ha convinto la Joya ad approdare all’ombra del Colosseo.

con l’arrivo di Dybala, però, il calciomercato della Roma non sarebbe completo. Il tecnico portoghese, infatti, ha intenzione di acquistare nuovi calciatori per migliorare ancora la rosa. Soprattutto la difesa e il centrocampo. Per il reparto arretrato l’ex tecnico di Porto, Inter e Real Madrid, ha intenzione di prendere un centrale mancino visto che in rosa ci sono solo destri. In questi giorni in Portogallo, Mou ha provato anche Calafiori nei tre dietro, segno importante della voglia dell’allenatore. Per la linea mediana, invece, il solo innesto di Matic non è abbastanza secondo il tecnico. Il trentatreenne, infatti, è il regista tanto atteso dallo Special One che al suo fianco vorrebbe vedere qualcuno di più dinamico.

Calciomercato Roma, poker a zero per Pinto

Secondo quanto riporta Il Romanista, la Roma ha messo gli occhi su Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Paris Saint-Germain. Con il club francese, l’ex Liverpool non ha avuto molta fortuna e il club sta trovano una sistemazione per lui. I parigini, infatti, hanno proposto il calciatore in prestito a mezza Europa e soprattutto alla Roma, che pagherebbe solo metà dell’ingaggio – 9 milioni -. Il suo arrivo, sarebbe un grande colpo per i giallorossi con Pinto che calerebbe il poker di colpi a zero. Dopo quello di Svilar e Matic, e il tanto atteso Dybala, potrebbe arrivare anche Wijnaldum che non avrebbe bisogno di esborsi di denaro. Il vero e proprio jackpot, in caso questa mano si realizzasse, sarebbero le cessioni che permetterebbero di far registrare un grande incasso a fronte di una spesa irrisoria, quella fatta per Celik.