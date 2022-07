Calciomercato Roma, Juve ribaltata: Zaniolo e il doppio ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, non è ancora finita la telenovela Zaniolo: concorrenza importante per la Juventus. Gli ultimi dettagli.

Neanche il tempo di “gustarsi” l’acquisto di Paulo Dybala, che per la Roma è già tempo di tuffarsi nuovamente nelle convulse faccende di calciomercato. In casa giallorossa, infatti, la tematica legata al futuro di Nicolò Zaniolo è sempre di stretta attualità, e potrebbe vivere passaggi cruciali nel corso dei prossimi giorni.

La Juventus è da tempo sulle tracce dell’esterno giallorosso che, però, in questo pre-campionato ha stupito tutti, per l’abnegazione e la voglia di emergere emergere sin dai primi istanti del ritiro. I segnali lanciati da tutto l’ambiente sono confortanti, e non è da escludere a priori una possibile permanenza del “bimbo d’oro”, il cui contratto in scadenza nel 2024 impone, però, inevitabili riflessioni. Cherubini non ha ancora affondato il colpo: la Juve attualmente è impegnata nella ricerca del dopo de Ligt, e potrebbe comunque anteporre all’affare Zaniolo, la trattativa per il ritorno in bianconero di Alvaro Morata. La distanza tra domanda ed offerta permane, non tanto sulla valutazione del calciatore, quanto sulla formula d’acquisto: Pinto aprirebbe al massimo ad un prestito con obbligo di riscatto, ma si è opposto fermamente all’inserimento di contropartite tecniche giudicate non funzionali.

Calciomercato Roma, la Juventus non è sola: anche Milan e Tottenham su Zaniolo

Non è da escludere dunque l’inserimento di altri club. Secondo quanto riferito da Daniele Longo, infatti, nella giornata di giovedì Fabio Paratici – attuale ds del Tottenham – si renderà protagonista di un summit di mercato con il Milan per Tanganga. Tuttavia, gli Spurs potrebbero cogliere l’occasione per riallacciare i contatti con la Roma per Zaniolo. Ma non è finita qui. Secondo Marco Conterio, infatti, sul top player giallorosso potrebbe farsi vivo anche il Milan, che non ha ancora chiuso per Ziyech, e avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni alternative. Situazione in rapida evoluzione, che potrebbe riservare importanti colpi di scena: la Roma valuta Zaniolo circa 50 milioni di euro, e non sembra avere alcuna intenzione di fare sconti.