Roma, la foto della seconda maglia e la scelta di Dybala

Roma, giorni di grande novità in casa giallorossa, non solo legate a Dybala. Arriva l’indiscrezione circa la seconda maglia, quella da trasferta, dei capitolini. Ecco la FOTO!

La data odierna, lunedì 18 luglio, ha tutte le caratteristiche per divenire una sorta di secondo 4 maggio 2021, attualmente rappresentante la catalisi di un percorso di crescita all’ombra del Colosseo che ha in meno di due anni portato un trofeo continentale e restituito ai tifosi la consapevolezza di avere una società attenta e silente, nonché volenterosa di voler fare operare in modo serio e concreto.

Le ultime ore, in particolar modo, sono state dominate dalle numerose voci legate al futuro di Paulo Dybala, uomo mercato sin dallo scorso mese di marzo, quando a Torino iniziò a diffondersi la consapevolezza circa il mancato rinnovo contrattuale con la Juventus, e per il quale è finalmente arrivato l’epilogo. Quest’ultimo rappresenta il più edulcorato per la piazza di Roma, prossima ad abbracciare il campionissimo argentino e a goderselo in uno scacchiere che, in attesa di possibili novità su Zaniolo, vanta già importanti qualità con Abraham e Pellegrini.

Roma, ecco la FOTO della maglia Away della prossima stagione

La trattativa per la Joya ha anche diffuso la consapevolezza dell’importanza che un mister come José Mourinho può avere, grazie ad un carisma ed una leadership che hanno permesso lui di accelerare una delle operazioni più importanti del recente passato giallorosso. Come dicevamo e come da noi detto anche prima dello sblocco definitivo, la telenovela argentina ha sicuramente fatto passare in secondo piano diverse questioni di questi giorni e ore.

Quest’oggi, in particolar modo, mentre l’etere capitolino godeva per le immagini dell’approdo sorridente di Paulo in quel di Faro, c’è stata un’importante indiscrezione legata alla seconda maglia. Prima di svelare la foto, riportiamo gli ultimi aggiornamenti legati a Dybala che, come scrive “Il Tempo” sta in queste ore portoghese decidendo se indossare la 10 di Totti o il vecchio numero juventino prima dell’iconico passaggio alla maglia di Del Piero, il 21. Tornando alla casacca, questa avrà il collo a V, con bordino giallo e rosso e sarà caratterizzata da un gioco di colori bianco-rossi riprendenti le tonalità principali dello stemma.

ECCO LA FOTO!