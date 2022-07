Il colpaccio Dybala ha fatto esplodere di gioia i tifosi della Roma, che ora sognano sempre più in grande. E così visto che Mourinho è insaziabile, l’attesa è per il prossimo colpo a centrocampo, imminente o meno che sia. Ecco gli indizi nascosti dietro le quote dei bookmaker, dove al momento Frattesi è scomparso.

