Calciomercato Roma, annuncio Dybala: ecco cosa manca

Calciomercato Roma, ecco cosa manca per la firma di Paulo Dybala con i giallorossi.

Queste ultime ore sono state all’ombra del Colosseo ricche di novità ed emozioni, complici gli aggiornamenti giunti nella tarda serata di domenica 17 luglio, caratterizzati dallo sblocco definitivo nella telenovela Dybala che ha permesso a José Mourinho di potersi assicurare il talento argentino per i prossimi tre anni.

Come da noi più volte evidenziato, la trattativa legata alla scelta del free-agent Paulo ha assunto i contorni della soap opera tipicamente sudamericana, ricca di colpi di scena ed espedienti (non sempre felicemente usati da Antun) che hanno portato la vicenda a risolversi in molto più tempo del previsto. La notte di domenica è stata quella decisiva, soprattutto in seguito all’intensificarsi dei contatti tra Pinto, Friedkin e Mourinho con la Joya, alla fine convintosi e sbarcato ieri in Portogallo.

Calciomercato Roma, ecco cosa manca per la firma ufficiale di Dybala

In questa giostra di emozioni è però giusto annoverare anche quella preoccupazione o, se preferite, curiosità diffusasi nel corso di questi minuti in seguito agli aggiornamenti legati a quello che si appresta ad essere il nuovo 21 di Mourinho. In molti si attendevano l’annuncio già in giornata e, in particolar modo, prima dell’inizio della gara con lo Sporting. Un piccolissimo segnale di preoccupazione è arrivato quando si è capito che Paulo non sarebbe partito con la squadra per l’amichevole dal momento che, come documentatovi, restano da limare gli ultimi dettagli prima della stesura ufficiale dei contratti.

Le ultime notizie sono però rassicuranti dal momento che l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Lo slittamento è da imputarsi all’esigenza di plasmare gli ultimi aspetti di un contratto redatto velocemente al fine di accelerare il trasferimento di Dybala da Torino ad Algarve. Mancano le limature delle questioni legali, poi Dybala sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma.