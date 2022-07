Calciomercato Roma, colloquio Mourinho-Zaniolo: futuro deciso

Calciomercato Roma, colloquio tra José Mourinho e Nicolò Zaniolo: il futuro dell’attaccante sembrerebbe deciso

Partiamo da un fatto, che è sotto gli occhi di tutti. Con l’arrivo di Paulo Dybala a Roma, il livello tecnico della squadra giallorossa si è alzato e anche di tanto. Insomma, si può sognare in grande dalle parti di Trigoria, soprattutto sapendo che in panchina c’è un allenatore abituato a vincere. E che non si accontenta. Mai. Per questo, adesso, cercare di mantenere inalterato il valore della squadra diventa di fondamentale importanza per Pinto che ha come spalla lo Special One, risultato decisivo anche nella trattativa che ha portato la Joya.

Adesso è il turno di Zaniolo. Sul mercato a detta di molti, ma che dopo un inizio freddo di ritiro, è tornato bello caldo, e carico. In formissima, con sette chili in meno, con una fascia al braccio, e con due reti in altrettante amichevoli. E stasera potrebbe pure trovare la sua prima maglia da titolare di questa nuova stagione. Insomma, in poco tempo le cose sono cambiate, anche perché, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, lo stesso giocatore avrebbe auto un colloquio con Mourinho: e da lì il futuro sarebbe deciso.

Calciomercato Roma, Zaniolo rimane

A seguito di questo incontro Nicolò sarebbero convinto a rimanere a Roma. Alla Roma. L’eroe di Tirana avrebbe preso questa decisione e anche TuttoSport, questa mattina in edicola, svela che il piano di Pinto sia quello di rinnovare il contratto – non ci sono tempistiche, ma si parla di settembre come vi abbiamo spiegato – e magari blindarlo a un possibile assalto della Juventus che ancora ci pensa.

Ovviamente tutto dipenderò alla fine dalla volontà di Zaniolo. Che, però, sembra aver già deciso cosa fare del suo futuro. Rimanere alla Roma. Per vincere. Con Mou e con Dybala.